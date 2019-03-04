СМИ: в Москве и Петербурге введут штрафы за проезд по экологическим зонам

Минтранс России подготовил проект дорожной карты по введению в городах зон, в которые запрещается въезжать автомобилям с низким экологическим классом. Проект пока будет реализовываться только в Москве и Петербурге. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с проектом ведомства.

Вице-премьер России Максим Акимов 23 января поручил правительствам Москвы и Петербурга совместно с МВД, Минтрансом, Минпромторгом и Минприроды до 4 марта проработать и представить проект создания зон, которые запрещают въезд для транспорта низких экологических классов в указанных городах.

Согласно дорожной карте, к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки в КоАП, в соответствии с ними будет введен штраф за проезд под знаком, который обозначает экологически чистую зону. В правила дорожного движения указатель был введен в июле 2018 года, но нигде не применялся: цифра, указанная на нем, означает экологический класс двигателя машины («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и так далее), которым можно проезжать. В настоящее время штраф составляет 500 рублей, но в Министерстве транспорта предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией.

В пресс-службе департамента транспорта столицы изданию рассказали, что на первом этапе прежде всего должны рассматриваться ограничения для движения автобусов и грузового транспорта, особенно в жилых районах и природоохранных зонах. Источник в администрации Петербурга рассказал «Коммерсанту», что конкретных действий пока нет, там ждут инструкций из Москвы.

Еще один пункт плана касается автомобилей, в документах к которым нет сведений об экологическом классе. Эту информацию начали записывать в паспорта транспортного средства в 2008-2011 годах. По данным «Коммерсанта», в России зарегистрировано свыше 20 миллионов автомобилей возрастом старше десяти лет (почти 30% всего автопарка), которые, вероятно, не имеют экологического класса.