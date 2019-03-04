Убийство топ-менеджера в Орске попало на камеры наблюдения

В Оренбургской области утром 4 марта был застрелен замдиректора городских электросетей Дмитрий Шевелев. Убийство было совершено в Орске в подъезде дома по улице Короленко, где проживал топ-менеджер.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как неизвестный производил выстрел в Шевелева из обреза, тот пытается убежать по лестнице, но киллер догоняет его и стреляет еще раз в спину. После этого нападавший удаляется, но вскоре возвращается, чтобы произвести третий выстрел.

Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Граждан, обладающих информацией о попавшем на камеры киллере, просят обратиться в правоохранительные органы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).