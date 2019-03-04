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«Ты какая категория скотобазы?»: чиновник Роскосмоса оскорбил жителей хрущевок

Вадим Синицын
12:49 04.03.2019
По мнению начальника одного из департаментов государственной космической корпорации, обитатели хрущевок являются «скотобазой».
«Ты какая категория скотобазы?»: чиновник Роскосмоса оскорбил жителей хрущевок
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сотрудник Роскосмоса Станислав Жарков оскорбил жителей ветхого жилья. По мнению начальника одного из департаментов государственной корпорации, обитатели хрущевок являются «скотобазой».

Диалог с участием Жаркова развернулся в Facebook. Скриншоты беседы опубликованы в паблике «Медиатехнолог», позже их также распространили СМИ. Предметом обсуждения стала реновация в Москве, и чиновник Роскосмоса высказал одобрение проекту, однако добавил, что «контингент из хрущевок» испортит новые дома за пару лет.

Это высказывание закономерно вызвало критику других пользователей. Они заметили, что слова Жаркова выглядят так, словно он желает продемонстрировать свое «превосходство» и «высокое происхождение», не имея на это особенных оснований.

В ответ чиновник разразился новыми оскорблениями. Он предположил, что у собеседников «подгорело», и предложил им выбрать, к какой «категории скотобазы из хрущевок» те относятся.

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«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?», - отвечал Жарков на все комментарии с критикой.

Информация о работе Жаркова в Роскосмосе указана в его профиле в Facebook. По данным СМИ, в корпорации подтвердили факт работы этого человека у них.

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