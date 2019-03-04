В Москве известный хореограф скончался во время фотосессии с учениками

Профессиональный танцор 28-летний Артем Левин умер после мастер-класса по бачате. Он успел провести урок, но во время памятной фотосессии со своими учениками потерял сознание.

Как сообщает «МК», с 1 по 10 марта Левин с партнершей Екатериной организовывал в танцевальных школах столицы звездный фестиваль по бачате. Он занимался танцами с 1998 года, Левин являлся победителем и призером соревнований по спортивно-бальным танцам в РФ и за границей.

Третьего марта в танцевальной школе на улице Малая Дмитровка он проводил мастер-класс по бачате, в зале находилось 30-40 человек. Как рассказала партнерша, Левин, как обычно, танцевал в течение часа, на самочувствие не жаловался. Около 18.00 по московскому времени обучение завершилось, часть посетителей разошлись, а другая часть стала делать групповое фото. Когда проходила фотосессия Левин потерял сознание. Во время реанимационных мероприятий танцор начинал дышать, сердце заводилось на несколько секунд, но потом останавливалось снова. Предварительная причина смерти Левина - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Супруга погибшего рассказала, что вероятнее всего, сердце танцора из-за профессиональных занятий спортом сердце танцора было увеличено. Мужчина кроме мастер-классов давал индивидуальные занятия, поэтому сердце не выдержало такой нагрузки.