В Госдуме прокомментировали сообщения об угрозе России от китайских ракет

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин поддержал предложение министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила о необходимости привлечь Пекин к новому соглашению о разоружении.

«И Китай, и Индия, и все остальные страны, которые являются обладателями подобных видов оружия, конечно должны участвовать», - рассказал депутат в интервью «Известиям».

Ранее глава немецкого военного ведомства заявила, что Москва должна быть заинтересована в вовлечении Пекина в ДРСМД, поскольку Россия находится в зоне поражения китайских баллистических ракет средней дальности.

Шерин считает, что для того, чтобы даже теоретически обсуждать возможность угрозы со стороны КНР, необходимо предоставить весомые доказательства.

В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД, фактический выход из договора произойдет в течение полугода.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Российский лидер отметил, что Москва не должна и не будет втягиваться в неоправданную гонку вооружений.