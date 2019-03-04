В ЕАО один из моргов перешел на «самообслуживание»

Областная прокуратура Еврейской автономной области проверит информацию СМИ, касающуюся одного из моргов в Ленинском районе ЕАО. Речь идет о переходе учреждения на «самообслуживание».

В первую очередь прокуратура займется проверкой на основе репортажа местного канала ГТРК «Бира», сообщается на официальном сайте. Там сообщается о нарушении прав жителей района на предоставление ритуальных услуг.

«В репортаже сообщалось, что в Ленинском районе ЕАО медицинские работники и полицейские отказывают гражданам в транспортировке тел умерших, в связи с чем трупы возят на личном автомобиле, а в морге работает - полное самообслуживание», - говорится в заявлении ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что законы устанавливают определенные требования к транспортировке тел умерших людей. В частности, для этого необходимо использовать спецтранспорт с носилками, специальные мешки и дезинфицирующие средства. Сам вывоз тел должен производиться на основании договора оказания услуг.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, в которых задействованы городской и районный прокуроры. По итогам будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в данной сфере. Информация о результате проверки также будет обнародована прокуратурой.