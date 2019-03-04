Шпионаж против всего человечества: зачем FB и Google следят за нами

Facebook и Google собирают персональные данные по требованию, в том числе ЦРУ. Такого мнения придерживается политолог Максим Жаров.

«Мы видим, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг спокойно ходит в Конгресс США на слушания в Комитет по разведке. Он дает показания, он выполняет указания, в том числе ЦРУ, по сбору персональных данных россиян. Тоже самое делает Google», - утверждает эксперт.

По его словам, сама концепция интернета предназначена для сбора данных.

«То есть это глобальный шпионаж против всего человечества», - констатировал Жаров в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Ранее Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook. Компания отказалась предоставлять сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.

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