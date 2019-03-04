Раскольники и радикалы захватили храм в Тернопольской области: видео

В Тернопольской области сторонники «новой церкви» Украины и члены экстремистского движения «Правый сектор»* избили прихожан канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Инцидент произошел в селе Гнездичное. Радикалы совершили нападение на людей и завладели храмом Преображенской религиозной общины.

«Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный "клирик Киевского патриархата", в свое время "прославился" на Збаражчини за политический рэкет, Иван Лесик», - сказано в сообщении.

Как заявил настоятель прихода протоиерея Стефана Балана, сторонники «новой церкви» и раньше предпринимали попытки захватить храм.

По словам протоирея, месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось захватить храм, они заявили, что для того, чтобы сохранить мир в деревне, богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм опечатают.

«Сегодня их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать "богослужения"», - цитирует информационно-просветительский отдел УПЦ слова Балана.

После этого начались переговоры, но в скором времени вход в храм был заблокирован членами «Правого сектора»*. Они выталкивали из помещения представителей УПЦ и били их.

После того, как Константинопольский патриархат признал украинских раскольников, давление на каноническую церковь на Украине в значительной степени усилилось.

В УПЦ заявляют о дискриминации и гонениях со стороны властей, раскольнических структур и членов националистических группировок. Кроме того, активно ведется информационная кампания против нее в средствах массовой информации.

Захваты храмов канонической церкви, арест земель, преследование священников - так власти Украины выполняют обещание о «мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре».

*«Правый сектор» - экстремистская организация, которая запрещена в России.