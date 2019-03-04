СМИ: армия Пакистана открыла огонь по индийской части Кашмира

В секторе Акнур в зоне конфликта Пакистана и Индии в Кашмире произошла очередная перестрелка. Она длилась несколько часов.

По данным индийского новостного агентства ANI News, огонь открыли пакистанские военнослужащие. Стрельба началась после полуночи по московскому времени и прекратилась в районе четырех утра.

По версии СМИ, индийские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь. Эти данные издание приводит, ссылаясь на представителя министерства обороны Индии Девендера Ананда.

Непростые отношения Нью-Дели и Исламабада вновь обострились после террористического акта 14 февраля, когда 45 индийских солдат стали жертвой смертника. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная группа, укрывшаяся на территории Пакистана. Индийские ВВС нанесли удар по этой местности.

В ответ на воздушную атаку пакистанские военные обстреляли индийских в регионе Кашмир. Эти события дали начало новому витку конфликта. С тех пор Индия и Пакистан обменивались минометными ударами, отправляли в бой самолеты, и предпосылок для примирения на данный момент нет.