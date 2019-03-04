В центре Канска второй раз за год загорелось историческое здание

Более 18 часов пожарные тушили возгорание в историческом здании в городе Канске Красноярского края. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Третьего марта в 17.58 по местному времени городе Канске произошло возгорание неэксплуатируемого строения. Четвертого марта в 8.47 пожар был ликвидирован, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает местное издание NewsLab, пожар вспыхнул в историческом здании по адресу площадь Коростелева, 2. В нем располагается памятник культурного наследия регионального значения, в котором находится типография.

Ранее сообщалось, что 26 июня 2018 года в этом здании также произошел крупный пожар. Тогда воспламенились деревянные перекрытия. По данным мэрии Канска, после прошлогоднего пожара здание не подлежало восстановлению, его нельзя было эксплуатировать, но и снести его не могли потому, что объект находится под охраной государства.