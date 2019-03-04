Выпь или тростник: фото-загадка со спрятавшейся птицей озадачила Сеть

Индийский фотограф и биолог по имени Нека Синха сделала снимок-загадку, который заставил изрядно задуматься пользователей Сети. Свою работу девушка разместила в Twitter.

На снимке изображен болотистый берег озера Чилика, заросший камышом. В растениях прячется небольшая желтая выпь. Фотограф предложила своим читателям найти ее на картинке, и это оказалась нетривиальной задачей.

«Невероятно хорошо замаскированная желтая выпь, которая похожа на полосатый тростник», - отметила Синха.

Большинство читателей биолога подтвердили этот тезис, так как не смогли самостоятельно обнаружить птицу на снимке. Чуть позже девушка выложила другой вариант фотографии с кадрированием на выпь. Выяснилось, что на снимке присутствуют даже несколько птиц, стоящих среди стеблей.