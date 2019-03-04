В Ярославле загорелся туристический автобус: видео

Утром 4 марта в Ярославле загорелся туристический автобус. Пожар произошел около восьми часов утра на Московском проспекте. Автобус Neoplan воспламенился рядом с ДК «Нефтяник».

Как заявили очевидцы, транспортное средство вспыхнуло как факел.

Местное издание «Город» сообщает, что прибывшие на место инцидента пожарные расчеты потушили пламя. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.