В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса: видео

В Москве рядом со станцией метро «Выхино» столкнулись рейсовый подмосковный автобус и автобус «Мосгортранса».

Об этом сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД. Кадры с места ЧП публикуют в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла в понедельник утром, 4 марта. Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сведений о пострадавших пока нет.