В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса: видео
Пассажирский автобус столкнулся с рейсовым городским автобусом в районе станции метро «Выхино».
© Видео: Анастасия Петроченкова, ВКонтакте © Фото: podslyshanokzh, Вконтакте
В Москве рядом со станцией метро «Выхино» столкнулись рейсовый подмосковный автобус и автобус «Мосгортранса».
Об этом сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД. Кадры с места ЧП публикуют в социальных сетях очевидцы.
Авария произошла в понедельник утром, 4 марта. Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сведений о пострадавших пока нет.