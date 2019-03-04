Чичерина пригрозила «съесть» Цукерберга за закрытие аккаунта

Певица Юлия Чичерина разразилась гневными постами на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после того, как ее публикации в Instagram и Facebook заблокировали и удалили.

Она сравнила основателя Facebook Марка Цукерберга с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером, пригрозила ему «ночными кошмарами» и пообещала «съесть», если ее аккаунт в Facebook не разблокируют.

«Цукергамбургер, открывай мой аккаунт, пока я тебя не съела - последнее предупреждение», - написала она.

Чичерина назвала Facebook «фашистской соцсетью», которую Цукерберг «продал ЦРУшникам». По мнению артистки, создатель социальной сети стравливает народы России и Украины, а Facebook является «психическим оружием» Вашингтона.

«Цукерберг, убейся башкой об стену, гитлер вот застрелился и тебе туда же», - отметила певица в одном из постов (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

Чичерина убеждена, что «социальные сети Цукерберга - это угроза для всех государств, которые не являются пиндоскими вассалами, они должны самоуничтожиться и понести ответственность за все свои революции и смерти, разрушенные города и страны».