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СМИ: новым «секретным оружием» США станут тактические туннели

Вадим Синицын
09:51 04.03.2019
Как отмечается в материале National Interest, тактические туннели исторически являются головной болью для американских стратегов.
СМИ: новым «секретным оружием» США станут тактические туннели
© Фото: defense.gov

В Соединенных Штатах Америки задумались об использовании тактических туннелей на поле боя. Соответствующим проектом займется Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США.

Как отмечается в материале National Interest, тактические туннели исторически являются головной болью для американских стратегов. Японцы пользовались ими на Иводзиме, чтобы устраивать засады. Вьетнамцы также широко использовали туннели против американских солдат.

Даже сейчас туннелями пользуются в различных странах, где присутствует американский контингент и идут боевые действия. Проанализировав положение дел, стратеги выделили средства на разработку технологии, которая позволит быстро создавать туннели на поле боя для коммуникаций и маневров.

Вопрос осложняется отсутствием опыта строительства подобных конструкций. США способны прокладывать туннели гражданского назначения, однако для боевых действий необходимы другие компетенции.

«Ни одна военная специальность министерства обороны США не включает в себя наступательное тактическое туннелирование, и никакие технологии или оборудование не поддерживают создание или эксплуатацию тактического туннеля. Кроме того, текущие работы по туннелированию в основном опираются на разведывательное бурение и установку надземных навигационных маяков», - говорится в материале.

На первую стадию реализации проекта потребуется около одиннадцати миллионов долларов. За эти деньги специалисты оценят эффективность методов бурения и прокладывания туннелей с точки зрения технических показателей.

Как отмечается в тексте, в случае реализации программы боевых туннелей американские солдаты впервые за долгое время получат шанс на «поэтическую справедливость». Они долгое время страдали от туннелей своих противников, и теперь появится возможность «вернуть долг». При этом в материале по понятным причинам не подчеркивается тот факт, что в большинстве случаев упомянутые противники строили туннели на своей земле, чтобы иметь возможность противостоять вторжению, и эта мера являлась вынужденной.

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