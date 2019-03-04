Огромный монстр размером с машину: в США нашли аномального аллигатора

На юго-западе американского штата Джорджия был обнаружен самец аллигатора, чьи впечатляющие габариты являются без малого уникальными. Животное обнаружил сотрудник местного Департамента природных ресурсов Брент Хауз.

Как сообщил биолог телеканалу CBS, фотографии аллигатора являются реальными. Животное действительно превышает в длину четыре метра, а его вес составляет более 340 килограмм. Эти уточнения понадобились, поскольку публика с недоверием восприняла первые фото аллигатора, заподозрив, что снимки отредактированы.

По словам Хауза, он впервые видит столь огромное животное за всю карьеру. Обычно крупные аллигаторы достигают трех с небольшим метров в длину. В теории самцы могут вырасти до четырех метров, однако случается это крайне редко.

Хауза и его коллег вызвали местные жители, которые заметили, что огромный аллигатор несколько дней неподвижно лежит в канаве рядом с озером Блэкшир. Выяснилось, что он пострадал от огнестрельных ранений. К сожалению, из-за ран аллигатора пришлось усыпить. Однако животное, по словам биолога, было довольно старым, так что остается надежда, что оно успело прожить насыщенную жизнь.