Эксперты дали советы, как избежать плохих продуктов для блинов

В России 4 марта началась Масленичная (Сырная) неделя, которая продлится до 10 марта и предшествует Великому посту. Пожалуй, главное блюдо, связанное с Масленицей, - это блины.

По случаю праздника, в «Роскачестве» дали советы, как избежать покупки плохих продуктов, используемых для приготовления блинов.

Как отметили специалисты, тонкие и воздушные блины получатся из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра», храниться она должна в плотной бумажной упаковке, а нормальным ее цветом является белый (или кремовый). Потемневший цвет свидетельствует о том, что она отсырела, предупреждают эксперты.

Сливочное масло покупать стоит в фольге и, если оно настоящее, то состоять оно будет исключительно из молочных жиров, без добавления пальмового, арахисового и кокосового масел.

Жарить блины лучше на рафинированном подсолнечном масле, поскольку оно не дымит и не пенится, а также обладает нейтральным вкусом. В масле не должно быть помутневшего осадка, подчеркивают специалисты.

При выборе куриных яиц главное - смотреть на срок годности. В зависимости от типа яйца он может существенно отличаться, напоминают «Известия».

Что касается меда, то он не обязательно должен быть жидким и прозрачным, как считают многие. Закристаллизовавшийся мед - во многом признак натурального продукта, уверяют специалисты.

Еще два совета специалистов коснулись сгущенного молока и творога. В составе сгущенки, добавляют они, могут быть только молоко и сахар, а творог не должен содержать растительных жиров.