В Германии китайские ракеты сочли угрозой для России

Пекин должен поддержать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку китайские ракеты представляют серьезную угрозу для России. Такого мнения придерживается министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

В интервью журналу Focus глава немецкого военного ведомства также заявила, что с Китаем необходимо вести интенсивный диалог, поскольку это единственный верный способ налаживания отношений с Пекином.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1987 году. К июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США - 846.

В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД, фактический выход из договора произойдет в течение полугода.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Российский лидер отметил, что Москва не должна и не будет втягиваться в неоправданную гонку вооружений.