Им плохо: ученые заявили об ухудшении состояния косаток и белух в «китовой тюрьме»

Состояние косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье заметно ухудшилось. Такой вывод сделали эксперты после оценки состояния животных по просьбе общественной организации «Свободу косаткам и белухам».

Как сообщается в пресс-релизе организации, обитателей «китовой тюрьмы» осмотрели ученые Института океанологии РАН имени Ширшова и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии. Вердикт экспертов оказался неутешительным для животных.

«За январь и февраль 2019 года физическое состояние белух в бухте Средняя ухудшилось… У некоторых животных четко просматриваются кожные изменения в виде разбросанных темных пятен, твердых округлых узлов, темно-серых округлых зон фокального дерматита, имеющих различимый черный ободок или приподнятые края», - говорится в заключении научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Веры Красновой.

По мнению специалиста, все озвученные изменения кожного покрова косаток и белух однозначно имеют инфекционное происхождение.

Как отметила доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Татьяна Денисенко, у одной из косаток можно заметить поражения спинного плавника и кожи вокруг дыхала, у другой видны папулы и язвы. Все это, по мнению эксперта, говорит об огромном количестве стресс-факторов для животных, плохом гигиеническом состоянии воды и присутствии в ней антропогенных микроорганизмов.

Ранее стало известно, что компаниям, причастным к организации так называемой китовой тюрьмы в Приморье, грозит разорение. Крупные штрафы придется выплатить по административным делам, которые накануне возбудило Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю. Санкции за нарушение требований, регламентирующих рыболовство, применены в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий».