В ХМАО столкнулись две фуры и микроавтобус
Травмы различной степени тяжести получили семь человек.
© Видео: Нягань.life | Новости, ВКонтакте
В Ханты-Мансийском автономном округе утром 4 марта произошло крупное ДТП: на 4-м километре автодороги Нягань - Паленки столкнулись две большегруза и микроавтобус. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, находившихся в микроавтобусе. Также был травмирован и предполагаемый виновник ДТП - водитель одного из большегрузов.
Сейчас движение на данном участке автодороги временно приостановлено, поскольку один из грузовых автомобилей перегородил обе полосы.