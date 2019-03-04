В ХМАО столкнулись две фуры и микроавтобус

В Ханты-Мансийском автономном округе утром 4 марта произошло крупное ДТП: на 4-м километре автодороги Нягань - Паленки столкнулись две большегруза и микроавтобус. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, находившихся в микроавтобусе. Также был травмирован и предполагаемый виновник ДТП - водитель одного из большегрузов.

Сейчас движение на данном участке автодороги временно приостановлено, поскольку один из грузовых автомобилей перегородил обе полосы.