В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать блины на Масленицу

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали россиянам, как правильно выбирать блины на Масленицу и избежать пищевых отравлений в этот праздник.

Соответствующую информацию ведомство разместило на своем сайте. При приобретении блинов в местах массовых мероприятий эксперты посоветовали обращать внимание на соблюдение правил гигиены продавцом, чистоту рабочего места, а также хранение продуктов.

При покупке готовых блинов в ведомстве рекомендуют обратить внимание на их внешний вид, условия хранения и сроки годности. На каждой пачке должна быть специальная этикетка со всеми данными, при этом сама упаковка не должна быть порванной или дефектной.

Также эксперты напомнили, что сохранить здоровье в праздничные дни поможет чередование приема жареных и жирных блюд с сырыми овощами, поскольку такой подход благотворно воздействует на работу пищеварительной системы.

В России сегодня началась Сырная или, как ее чаще называют, Масленичная неделя, которая продлится с 4 по 10 марта. Она предшествует Великому посту.