Крымский мост прошел проверку зимними штормами

Крымский мост успешно выдержал первое испытание зимними штормами, которые в период с декабря по февраль бушевали в Керченском проливе почти 40 суток. Самым суровым месяцем стал январь, когда их высота достигала нескольких метров.

Кроме того, за указанный период и осадков выпало в два раза больше, чем обычно, но переправа работала без сбоев. За зиму по Крымскому мосту проехали около 500 тысяч машин, причем четверть из них попала на другой берег в канун Нового года.

Сильные ветра регулярно гуляют в Керченском проливе, поэтому весной 2018 года на мост установили специальную защиту - обтекатели. Они создают «карниз» на арке, который снижает ветровую нагрузку.

Движение по Крымскому мосту, соединяющему Керченский и Таманский полуострова, было открыто 16 мая 2018 года, когда по нему поехали легковые автомобили. С 1 октября по мосту запустили и движение большегрузов.

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на первую половину декабря 2019 года.