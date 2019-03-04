Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за помощь дагестанским погорельцам

Российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к главе республики Чечня Рамзану Кадырову. Спортсмен принес благодарность политику за помощь жителям села Тисси-Ахитли, где недавно случился крупный пожар.

Нурмагомедов подчеркнул, что это не первый случай помощи Дагестану со стороны Кадырова. Боец отметил, что такое поведение является ярким примером братских отношений между республиками, и каждому из их жителей стоит сделать что-то, направленное на укрепление дружбы между народами.

«Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем», - написал Нурмагомедов.

Пожар в селе Тисси-Ахитли произошел первого марта. Пламя уничтожило 16 жилых домов. Десятки пожарных сражались со стихией на протяжении нескольких часов, ситуация осложнялась высокогорным расположением населенного пункта. Огнеборцам удалось спасти от огня 73 постройки. К счастью, никто из местных жителей не погиб и не пострадал.