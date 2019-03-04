Самарскую область накрыли метели и снегопад

Сразу несколько поселков в Самарской области оказались в изоляции из-за сильнейших метелей и снегопада. Поскольку без помощи спецтехники по дорогам проехать в ряде районов сейчас невозможно, в целях безопасности было временно остановлено движение на федеральной трассе, ведущей в Казахстан.

Запрет на движение по трассе был введен и для легковых машин, и для большегрузов. За последние несколько дней на данном маршруте произошло множество ДТП, из-за аварий десятки автомобилей стояли в пробках несколько часов.

В ближайшее время ситуация в регионе не улучшится: синоптики прогнозируют, что 4 марта в Поволжье снова ожидаются сильный ветер, туман и метель.

Самарский портал CityTraffic уточняет, что в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков. В последний раз столько снега выпадало около 20 лет назад.