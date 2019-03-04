В Приморье спасли раненого дальневосточного леопарда

В Приморье сотрудники службы Охотнадзора спасли раненого дальневосточного леопарда. Животное, занесенное в Красную книгу и находящееся на грани вымирания, нашли недалеко от заповедника «Кедровая падь» и отправили в центр реабилитации.

Для транспортировки хищника пришлось обездвижить. Осмотр показал, что молодой леопард пострадал от укусов другого представителя этого редкого вида.

Раненый хищник находится в крайне тяжелом состоянии. Специалисты говорят, что без посторонней помощи крупная кошка вряд ли бы выжила.

В настоящее время ветеринары пытаются стабилизировать состояние млекопитающего.