США пригрозили противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

Любые попытки помешать безопасному возвращению на родину главе Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционеру Хуану Гуайдо, встретят «решительный ответ» со стороны Соединенных Штатов и мирового сообщества. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее он заявил о планах Вашингтона по созданию коалиции для смены власти в Венесуэле и ее передачи лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Спикер парламента, несмотря на запрет Верховного суда, покинул Венесуэлу 22 февраля. На протяжении нескольких дней политик посетил ряд стран Латинской Америки. Четвертого марта он заявил, что намерен вернуться в страну. В Венесуэле в отношении Гуайдо начато расследование, Верховный суд страны заморозил его банковские счета.

Напомним, оппозиционер объявил себя временным президентом страны 23 января во время многотысячного митинга в Каракасе против действующего главы государства Николаса Мадуро. Гуайдо поддержали США, Канада и большинство стран Латинской Америки. В поддержку Мадуро выступили Россия, Мексика, Турция и ряд других государств.