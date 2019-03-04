Водителей в Москве предупредили о сильной метели

Московским автомобилистам 4 марта следует по возможности пересесть с личного транспорта на общественный. Такое мнение озвучили столичные власти в лице государственной организации «Московское парковочное пространство».

В столице России в этот день ожидается сильный снег, ветер, гололедица и метель. В этой связи возможны масштабные пробки. Кроме того, присутствует опасность падения деревьев и широкоформатных конструкций.

«Погода в начале недели в Москве будет не весенней. По возможности пользуйтесь общественным транспортом», - сообщили в АМПП.

Ранее метеорологи дали прогнозы на первую весеннюю неделю года. По их словам, в понедельник москвичей ожидает зима – снегопады, падение атмосферного давления, резкий порывистый ветер и метели. Потепление придет во вторник, однако к четвергу температура вновь опустится до -9 градусов.