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Есть блины и здоровье сохранить: врачи дали советы на Масленицу

Вадим Синицын
07:19 04.03.2019
Безопасной порцией, по мнению врачей и диетологов, является два-три блина в день.
© Фото: Sergey Voronin Russian, Look Globallookpress

Врачи рассказали, каким образом стоит готовить и употреблять блины без вреда для здоровья. Безопасной порцией, по их мнению, является два-три блина в день. Это вопрос особенно актуален в свете наступившей Масленичной недели.

По мнению диетолога клиники лечебного питания Елены Ливанцовой, которую цитируют «Известия», не стоит питаться блинами чаще, чем два раза в неделю. Особенно это касается людей, следящих за массой тела. Для них блины, разумеется, не должны находиться в постоянном рационе.

Вместе с тем врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко отметил, что сами по себе блины не являются тяжелым продуктом для желудочно-кишечного тракта. Угрозу здоровью могут нести некоторые из начинок, среди которых преобладает масло. Его избыток приводит к перенапряжению желудка и поджелудочной железы. Если использовать нежирные начинки, вреда можно избежать.

Также не стоит забывать о высоком содержании глютена в пшеничной муке. Людям с его непереносимостью рекомендуется обратить внимание на гречневую муку. Кроме того, блины из гречневой или овсяной муки менее калорийны и более полезны в целом.

Лучше всего употреблять блины горячими, поскольку в этом виде жиры из них будут быстрее расщепляться. Можно есть их на завтрак - специалисты сошлись во мнении, что это блюдо является отличным источником энергии и подходит для первого приема пищи утром.

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