В Алеппо прибыли десятки саперов из Армении

В Сирию прибыли более 80 опытных саперов из Армении. В провинции Алеппо под руководством российских военных им предстоит разминировать сложнейшие участки около населенных пунктов.

Всего несколько месяцев назад рядом с деревней аль-Хусейния проходила линия фронта. Огромная территория, разделявшая позиции сирийской армии и боевиков, теперь усыпана различными боеприпасами.

«Здесь все заминировано, мы просто не можем работать, мой двоюродный здесь подорвался на мине и погиб, нам страшно отпускать детей гулять», - рассказывает местный житель по имени Джамаль Мухаммад Хамуд.

Обезвреживать саперам приходится самые разные боприпасы - противотанковые и противопехотные, заводского изготовления и самодельные. Карт минирования не сохранилось, поэтому полагаться им приходится лишь на свое оборудование и боевой опыт.

Впереди у саперов из Армении еще много работы: только вокруг деревни аль-Хусейния необходимо очистить от снарядов территорию в 30 квадратных километров.