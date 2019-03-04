Большегруз протаранил надземный переход во Владивостоке: видео
Инцидент произошел в районе улицы Калинина.
© Видео: dps.control, Instagram © Фото: dps.control, Instagram
Во Владивостоке фура с прицепом едва не снесла надземный пешеходный переход. К счастью, в момент наезда большегруза дорогу по пешеходной зоне никто не переходил.
Как видно по кадрам, распространенным в социальных сетях, металлическая конструкция уцелела, зато машина получила значительные повреждения. Авария произошла в районе улицы Калинина.
Автомобиль Freightliner двигался от остановки «Диомид» в сторону Окатовой, но недалеко от ТЦ «Зеленый остров» протаранил надземный пешеходный переход.
О пострадавших не сообщается. Устанавливаются обстоятельства происшествия.