Большегруз протаранил надземный переход во Владивостоке: видео

Во Владивостоке фура с прицепом едва не снесла надземный пешеходный переход. К счастью, в момент наезда большегруза дорогу по пешеходной зоне никто не переходил.

Как видно по кадрам, распространенным в социальных сетях, металлическая конструкция уцелела, зато машина получила значительные повреждения. Авария произошла в районе улицы Калинина.

Автомобиль Freightliner двигался от остановки «Диомид» в сторону Окатовой, но недалеко от ТЦ «Зеленый остров» протаранил надземный пешеходный переход.

О пострадавших не сообщается. Устанавливаются обстоятельства происшествия.