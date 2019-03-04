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Встречайте Масленицу: блины, традиции, обряды

Вадим Синицын
06:49 04.03.2019
Масленичная неделя продлится до 11 марта, после чего наступит Великий пост.
© Фото: pixabay.com

Четвертого марта в России и других славянских странах вступает в свои права один из самых веселых праздников, связанный с языческим прошлым и народными обрядами. Масленичная неделя продлится до 11 марта, после чего наступит Великий пост.

Каждый из семи дней Масленичной недели имеет собственное название и подразумевает различные мероприятия. Первые три дня - или Узкая масленица - отводились на игры, гуляния, смотрины и приготовление угощений. Этот период праздничной недели на Руси считался наиболее веселым.

В четверг наступал «разгуляй» - в этот день было принято «помогать» весне прогонять зиму. Четверг, пятницу, субботу и воскресенье называют Широкой масленицей, в основном они посвящены общению с родными и друзьями. Заканчивается Масленичная неделя Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения за все нанесенные прежде обиды.

Большинство из этих традиций живы и в современной России. На улицах российских городов по-прежнему устраиваются гуляния и праздники, а в последний день Масленичной недели россияне традиционно обращаются к близким с просьбой о прощении. Однако самой любимой частью праздника остается традиция выпекать блины.

Праздник Масленицы символизирует границу сезонов, переход от зимы к весне. Блины, символизирующие круглое и яркое солнце, ожидаемо стали главным блюдом праздника. Традиция печь и подавать блины с разными начинками сопровождает страну уже сотни лет и неизменно популярна.

Начинки для блинов делятся на сладкие и несладкие. В первую категорию попадают варенье, мед, сгущенка и многое другое. Несладкие начинки могут быть любыми - от сыра и фарша до ставшей символом русской щедрости красной и черной икры. Разнообразие начинок и простота приготовления определили популярность главного обрядового блюда России.

По мнению диетологов, отказываться от блинов на Масленицу не обязательно, однако стоит помнить об их калорийности. Средний блинчик без начинки весом 50 грамм может содержать в себе около 70 калорий. Начинки и смазывание блюда маслом, разумеется, «утяжеляют» блины.

Чтобы компенсировать возможный вред для здоровья и фигуры, эксперты советуют поэкспериментировать с мукой и начинками. Например, вместо пшеничной муки взять овсяную или гречневую, заменить сахар стевией и использовать для замешивания молочные продукты невысокой жирности.

В качестве полезной сладкой начинки можно использовать нежирный творог с сухофруктами или ягодами. Сытный вариант может включать в себя грибы с отварной курицей, сметану, овощи и брынзу. Все это, по мнению диетологов, позволит насладиться праздничным блюдом без вреда для здоровья.

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