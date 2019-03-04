«Сушняк?»: в Сети высмеяли Порошенко с пятилитровой бутылкой воды

Пользователи социальных сетей высмеяли фотографии и видеозаписи с участием президента Украины Петра Порошенко, у ног которого стоит пятилитровая бутылка воды.

На заседании Совета регионального развития Одесской области главе государства преподнесли тару в качестве подарка. Комментаторы предположили, что бутылка ему нужна, чтобы опохмелиться, другие пользователи посчитали, что там спиртосодержащая жидкость.

«Сушняк?!!!» — поинтересовалась пользовательница Facebook Александра Чернавская.

«Думается, одэколон питьевой…» — написал Владимир Гречко.

Многие обратили внимание на грустный и болезненный вид Порошенко, посчитав, что он страдает от алкоголизма. Есть и такие, кто думает, что украинский лидер, подобно целителю Аллану Чумаку, «заряжает воду».