Масленичная неделя началась в России

В России началась Сырная или, как ее чаще называют, Масленичная неделя, которая продлится с 4 по 10 марта. Она предшествует Великому посту.

Самыми важными днями праздничной недели считаются первый и последний дни. В первый день праздник только начинают встречать, а гуляния входят в полную силу, а в последний - принято просить прощение за все обиды.

Главные атрибуты Масленицы - народные гуляния, катания на санях, блины, как символ солнца, и сжигание чучела, которое символизирует зиму. Эта традиция олицетворяет приближение весны и избавление от негативных эмоций в преддверии Великого поста.