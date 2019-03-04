Медведев сообщил о грубых нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о нарушениях в предвыборной кампании на Украине. Об этом он сообщил в интервью болгарскому изданию «Труд».

По его мнению, предвыборная кампания проходит с грубыми нарушениями демократических норм, включая те, которыми руководствуются страны Евросоюза. Медведев отметил важность честной и нефальсифицированной победы на предстоящих выборах.

Премьер-министр добавил, что с учетом грязной украинской избирательной кампании Россия пока не видит, с кем в дальнейшем можно будет вести политический разговор. При это российские власти готовы к диалогу в случае, если Украина будет в нем заинтересована.

Медведев заявил, что запрет российским наблюдателям следить за украинскими выборами доказывает, что сегодняшним властям есть что скрывать. Также закрытие украинских избирательных участков в России является ущемлением прав граждан, считает политик.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, а инаугурация - до 31 мая.

В данный момент главным претендентом на победу в выборах по данным Киевского международного института социологии является Владимир Зеленский.