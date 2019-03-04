В МИД РФ назвали ситуацию с Brexit катастрофической

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофической. По ее словам, действиями, которые предпринимает Тереза Мэй, недовольны как граждане страны, так и международное сообщество. Об этом дипломат заявила в интервью сайту «Комсомольская правда».

Захарова отметила, что Лондон пытается переключить внимание британцев от проблем Brexit, фокусируясь на отравлении Скрипалей.

«Это был прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем», - добавила она.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что «демонизация России отвечает внутриполитическим задачам и США, и Британии».

Дипломат напомнила, что даже спустя год после отравления не ясно, что именно случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль.

«Мы не можем получить ответы на самые простые вопросы», - заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Лондоне опубликовало материал к годовщине инцидента со Скрипалями, в котором задаются десятки вопросов к британской стороне, на которые ранее не удалось получить ответ.