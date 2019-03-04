Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений Орачевский
Орачевский с 2015 по 2017 год возглавлял Центр развития бизнеса Забайскальского края.
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Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен и.о. первого вице-премьера Забайкальского края.
«У нас новые назначения. Первым заместителем председателя правительства стал Евгений Орачевский», - сообщил врио губернатора края Александр Осипов на оперативном совещании.
Орачевский с 2015 по 2017 год возглавлял Центр развития бизнеса Забайскальского края, а потом перешел работать в правительство Иркутской области, пишет ТАСС.