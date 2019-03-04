Подростки спасли мальчика, сорвавшегося с подъемника на горнолыжном курорте: видео
Группа подростков натянула кусок заградительной сетки и попросила ребенка сбросить лыжи и прыгнуть вниз.
© Видео: 11Alive, Youtube
Невероятная история произошла неподалеку от Ванкувера. Там 8-летний мальчик сорвался с подъемника на канатной дороге и буквально повис в воздухе.
На помощь ему подоспела группа подростков, катавшихся на лыжах поблизости. Они растянули кусок заградительной сетки и словили ребенка, который прыгнул с высоты около шести метров.
Как сообщил один из участников «спасательной операции» изданию Mirror, люди стояли и смотрели на повисшего ребенка, однако они не знали, какие действия предпринять, и тогда 12-летний Джошуа и его друзья решили проявить инициативу.
Кадры, на которых видно, как пять подростков ловят ребенка, были опубликованы в Сети. Интернет-пользователи уже окрестили спасателей настоящими героями.