На электронных выборах в Эстонии выиграла оппозиция

Пять партий вошли в парламент Эстонии по итогам выборов, которые прошли в минувшее воскресенье. По предварительным данным, явка избирателей составила 63,1%.

Первое место заняла оппозиционная праволиберальная Партия реформ - она получила 34 места. На второй позиции правящая Центристская партия, которая претендует на 26 мандатов. Замкнула тройку Консервативная народная партия - у нее 19 мандатов. Далее идут партии Isamaa (12 мест) и Социал-демократическая партия - 10 позиций, сообщается на сайте Государственной избирательной комиссии Эстонии.

Право формировать правительство получает партия - лидер голосования.

В выборах приняли участие десять партий и 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент было необходимо преодолеть избирательную отметку в пять процентов.