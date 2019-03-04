Вдова Децла рассказала о намерении отобрать у нее сына и наследство

Вдова рэпера Кирилла Толмацкого Юлия заявила, что родители музыканта развязали войну за наследие Децла.

«Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа», - заявила она в своем Instagram.

При этом на вопрос одного из подписчиков, пояснить, в чем именно заключается война и чего ее может лишить отец рэпера, Юлия ответила: «Милосердия и памяти о его сыне».

Децл умер 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Все авторские и интеллектуальные права на свое творчество он завещал сыну Тони.