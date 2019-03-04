WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

Американская газета The Wall Street Journal обнародовала подробности торговой сделки между США и Китаем, после которой Вашингтон может отменить все санкции по отношению к Пекину.

По ее данным, переговоры на настоящий момент находятся на финальной стадии.

Отмечается, что Пекин намерен снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, автомобильную и химическую продукцию. В свою очередь, Вашингтон готов снять все санкции, введенные в 2018 году.

Предполагается, что заявление по сделке будет объявлено 27 марта после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа.