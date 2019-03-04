WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
По данным СМИ, Вашингтон и Пекин готовы заключить мир в торговой войне.
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Американская газета The Wall Street Journal обнародовала подробности торговой сделки между США и Китаем, после которой Вашингтон может отменить все санкции по отношению к Пекину.
По ее данным, переговоры на настоящий момент находятся на финальной стадии.
Отмечается, что Пекин намерен снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, автомобильную и химическую продукцию. В свою очередь, Вашингтон готов снять все санкции, введенные в 2018 году.
Предполагается, что заявление по сделке будет объявлено 27 марта после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа.