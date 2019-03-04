«Эликсир бессмертия» обнаружили археологи в Китае

Группа археологов во время раскопок в провинции Хэнань обнаружила бронзовый кувшин, в котором было примерно 3,5 литра жидкости.

Оказалось, что содержимое сосуда ранее считалось «эликсиром бессмертия». Его нашли в центральной части Китая в городе Лоян в древней гробнице дворянской семьи, пишет Xinhuanet.

Ученые решили, что это спиртной напиток из-за алкогольного «аромата». Исследования показали, что жидкость содержит алунит и нитрат калия. Эти вещества часто упоминались в древних даосских текстах, а во времена правления династии Западная Хань они считались составными частями «эликсира бессмертия».

Также в этой гробнице площадью 210 квадратных метров археологи обнаружили медные и нефритовые изделия. На данный момент неизвестно, кому принадлежит это захоронение. Но предварительно найденные артефакты говорят о том, что этот человек принадлежал к древнекитайской знати.