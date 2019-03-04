Торнадо обрушился на американский штат Алабама: есть жертвы

Мощный торнадо обрушился на американский штат Алабама. Как пишет Associated Press, в результате стихийного бедствия как минимум двое человек погибли в общине Борегар, многие пострадали.

По данным Риты Смит, представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям округа Ли, около 150 спасателей работают на месте разрушений.

Сейчас в регионе разрушено большинство домов, повалены деревья. Известно, что торнадо коснулся и Джорджии, Флориды и Южной Каролины. По предварительным данным, в этих регионах нет жертв, однако стихия нанесла существенный урон жилью граждан и городской инфраструктуре.