«Вопросы без ответов»: посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери

Посольство РФ в Лондоне подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответов», который приурочили к годовщине после отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В опубликованном материале приводится хронология инцидента и события, последовавшие после. При этом отмечается, что в позиции Лондона по делу имеется ряд противоречий.

Так, Великобритания обвиняет Россию в использовании нервно-паралитических веществ с целью убийства, в то время как производство химического оружия в России прекратилось в 1992 году.

При этом в посольстве подчеркнули, что на настоящий момент отсутствует официальная версия случившегося, однако при этом британская сторона всячески мешает объективному расследованию инцидента.

В конце доклада приводится список вопросов, которые были направлены диппредставительством Великобритании, однако остались без ответа. Это вопросы о состоянии пострадавших и методах их лечения, заявлениях Скрипалей после выписки и исследованиях отравляющего вещества. Ответы на них получены так и не были.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в британском Солсбери в марте 2018 года в бессознательном состоянии. Лондон сразу же выдвинул версию об их отравлении нервно-паралитическим веществом, которое якобы производится в России. Официальных доказательств тому не поступило.