«Битва апельсинов» прошла в Италии

Тысячи людей приняли участие в традиционной «Битве апельсинов», которая прошла в итальянском городе Ивреа.

Более 500 тонн апельсинов ежегодно приводят из Сицилии для того, чтобы итальянцы продолжали историческую традицию: жители закидывают цитрусовыми людей, которые в ответ атакуют их, стоя на тележках.

Истоки традиции точно неизвестны, однако существует версия, что «апельсиновая битва» - это имитация конфликта наполеоновской армии с народом Ивреи, где пешие «войска» - итальянцы, а «воины» на повозках - французы.

«Битва апельсинов» является частью ежегодного карнавала Ивреи, который заканчивается в Масленицу.