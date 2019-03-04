Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что проект «Северный поток - 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», - рассказал он в эфире «5 канала».

По его мнению, после запуска «Северного потока – 2» Киев лишится сдерживающего фактора против «российской агрессии». Кроме того, вероятность военного конфликта, по словам Коболева, увеличится.

В заключении глава «Нафтогаза» призвал внедрить «классическую» партнерскую систему с европейскими странами.

По его мнению, Украине следует взять европейские компании «в долю», в обмен на инвестиции и поддержку в этих странах.