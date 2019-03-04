Захарова рассказала, как «великий народ» Украины предали «ряженые» политики

Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении более чем 20 лет независимости страны в ней не нашлось ни одного политика, который бы действовал в интересах народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сайту «Комсомольской правды».

По ее мнению, Незалежной управляют ряженые политики, которые прикрываются внешними атрибутами государства, ведя при этом антиукраинскую линию. Но сам народ Украины разнообразен и велик.

«Это народ, давший миру, в том числе нашему общему пространству, огромное количество великих людей. Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ», - сказала Захарова.

Она убеждена, что сейчас главное для Украины - наконец-то обрести во власти людей, которые будут заботиться о народе, а не о «своих личных интересах, не о своих карманах и не о своих клановых амбициях».

Дипломат убеждена, что уже сейчас положение дел начало меняться. Практически все люди, анализирующие события пятилетней давности, кроме группы националистов, уверены, что Украина сама виновата в ситуации с Крымом, так как на протяжении многих лет отторгала полуостров.