«Плывем, господа!»: фонтан из кипятка затопил улицы Екатеринбурга

Трубу с горячей водой прорвало на улице Победы в Екатеринбурге, в результате чего дорогу затянуло паром, а проезжающие машины попали под напор кипятка. Инцидент произошел третьего марта.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как житель города пытается проехать через паровую завесу и попадает под мощную струю кипятка. Видимость в районе ЧП очень низкая.

Пользователи возмутились очередным прорывом на улице Победы.

«Победу постоянно топит. Не могут один раз нормально починить. На скотч что ли эти трубы перематывают», - пишет Екатерина Корнилова.

Другие иронично отнеслись к ситуации.

«Бесплатная мойка, радуйтесь», - прокомментировал видео Mars Ra.

Позже выяснилось, что на улице Шевченко тоже прорвало трубу. Из-за этого в Екатеринбурге 58 домов ограничили в подаче горячей воды, сообщается в местном паблике соцсети «Вконтакте».