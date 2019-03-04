В пещере майя нашли останки гигантского ленивца

Американские ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн обнаружили в одной из пещер майя останки гигантского древнего ленивца и изучили их.

Находка была сделана в пещере в Белизе еще в 2014 году, однако до настоящего момента с ней работали специалисты в лаборатории. По предварительным данным, возраст окаменелых останков составляет около 27 тысяч лет.

Как сообщает Illinois News Bureau, пещеру майя использовали для проведения ритуальных церемоний. Так, животное могло было быть принесено в жертву.

На настоящий момент сохранился фрагмент зуба ленивца и несколько его костей. По данным ученых, животное проживало в саванне и питалось растениями.

Дальнейшие исследования продолжаются.