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Медведев рассказал, для чего Украина строит надуманные обвинения в адрес России

Дарья Михалина
00:59 04.03.2019
Глава правительства рассказал, что Украина отвлекает внимание от провалов во внутренней политике, используя надуманные обвинения в адрес РФ.
Медведев рассказал, для чего Украина строит надуманные обвинения в адрес России
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Киев использует надуманные обвинения в адрес России для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике Украины перед предстоящими выборами.

«Российский фактор откровенно используют, чтобы отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике. От жертв среди гражданского населения в Донбассе. От разрухи в экономике», - заявил он в интервью болгарской газете «Труд».

Как сообщил Медведев, у него складывается впечатление будто «если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми».

При этом глава кабмина отметил, что Россия хочет наладить отношения с Украиной, так как у стран общая культура и история. Однако Киев не хочет предпринимать никаких действий для улучшения ситуации.

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