Продажа билетов на «Евровидение» заморожена из-за нарушений

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2019» приостановили продажу билетов из-за нарушений. Мероприятие пройдет в мае в Тель-Авиве.

Израильский общественный вещатель KAN остановил продажу билетов из-за подозрений официального продавца в грубых нарушениях.

По данным Times of Israel, множество билетов на лучшие места были перепроданы с целью получения прибыли знаменитостям - в частности, спортивным топ-менеджерам и руководителям крупных СМИ, а не общественности, что противоречит основным принципам KAN. По информации источника, стоимость на перепродаже увеличилась в два с половиной раза и составила 1400 долларов.

Напомним, в этом году вокруг «Евровидения» еще до начала конкурса стали разгораться скандалы. Так, на Украине четыре кандидата отказались представлять страну после того, как украинская Национальная общественная телерадиокомпания внесла в контракт победительницы национального отбора певицы Maruv пункт, согласно которому она не имела бы права гастролировать в России. Из-за этого артистка не подписала договор с НОТУ.